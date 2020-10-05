На Харьковском международном марафоне скончался один из участников. Бегун Евгений Колеров умер на марафоне, который состоялся в воскресенье, 4-го октября.

О трагическом событии, которое произошло на Харьковском марафоне, сообщили организаторы забега.

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Детали смерти Евгения Колерова

Сообщается, что бегун потерял сознание на дистанции 21.1 км. Колерову пытались оказать скорую помощь.

В частности, скорая прибыла на место через несколько минут. К сожалению, в больнице сердце Евгения перестало биться.

Команда организаторов обещает оказать материальную поддержку семье спортсмена.

Маршрут марафона изменили из-за карантина

Как сообщает "Укринформ", в пресс-службе Харьковского горсовета заявили, что в условиях карантина маршрут Харьковского международного марафона пролегал не по центральным улицам города, как обычно, а по Лесопарку и велодорожке.

"Трасса была промаркирована и сертифицирована, обеспечена охрана и медицинское сопровождение. В этом году на различные дистанции марафона зарегистрировалось более 3 тыс. Участников из разных городов Украины и зарубежья", – сказали в пресс-службе.

Харьковский международный марафон проводится ежегодно, он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников.