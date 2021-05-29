В Харькове фанаты провели марш по городу перед матчем футбольного клуба Металл: фото

В субботу, 29 мая, харьковский Металл проводит заключительный матч во Второй лиге. Команда досрочно выиграла чемпионат, и готовится к выходу в Первую лигу. Но уже под другим названием – Металлист.

Игра на стадионе "Металлист" против Кривбасса должна была начаться в 17:00. Правда, начало матча задержали из-за праздничного концерта.

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А перед самой игрой по улицам Харькова прошел автопробег.

Фотогалерея автопробега фанатов перед матчем в Харькове

Еще часть фантов прошла пешим маршем к стадиону.



Пеший марш фанатов / Фото ТРУХА

Напомним, футбольный клуб Металл в Харькове был основан только в 2020 году. Главным тренером команды стал Александр Кучер. Команда уверенно выиграла чемпионат Второй лиги.

Именно на базе Металла может быть восстановлен харьковский Металлист. Об этом заявил бывший владелец клуба Александр Ярославский.