Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов обратился к УАФ с просьбой, чтобы именно этот город стал базовым для сборной Украины во время подготовки к Евро-2020. По его словам, президента УАФ Андрей Павелко дал принципиальное согласие.

Стоящее Я люблю Украину и хочу играть за сборную, – натурализованный бразилец Мораес

"Я обратился сегодня к Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Достигнута договоренность. Следующие матчи будем играть в Харькове", – заявил Игорь Терехов.

Стоит добавить, что во время подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет три спарринга. Первым соперником "сине-желтых" станет Бахрейн, а матч запланирован на 23 мая.

После этого украинцев ожидают матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Где состоятся эти матчи, пока неизвестно. Вполне вероятно, что в Киеве сборная Украины играть не будет, ведь на НСК "Олимпийский" в настоящее время планируют замену газона.

В 2020 году планировалось, что сборная Украины три спарринга в подготовке к Евро-2020 проведет в трех разных городах – Харькове, Киеве и Львове. Однако это было еще до пандемии коронавируса. Вполне возможно, что в УАФ все три матча проведут в Харькове, чтобы футболисты меньше были вынуждены путешествовать и подвергать себя риску заразиться коронавирусом.