Харьков хочет принять матч за Суперкубок УЕФА-2025

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов инициировал внесение Харькова в перечень городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе "Металлист".

Соответствующее письмо он направил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

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Харьков готов принять важный матч

По словам Игоря Терехова, Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий такого высокого уровня: современный стадион, международный аэропорт, мощный гостиничный фонд, футбольные тренировочные базы, места для отдыха гостей города и тому подобное.

"Со времен Евро-2012 на стадионе "Металлист" было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценками от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча самого высокого уровня", – подчеркнул Игорь Терехов.

Также он напомнил, что национальная сборная команда Украины по футболу является постоянным резидентом стадиона "Металлист" и тренировочные сборы перед чемпионатом Европы-2020 провела в Харькове. По его словам, благодаря упорным тренировкам и товарищеским матчам на стадионе, который отвечает международным стандартам качества, команда впервые достигла 1/4 финала.