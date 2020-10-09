Грузия и Северная Македония: определились финалисты за право сыграть с Украиной на Евро-2020
Состоялись матчи плей-офф отбора на Чемпионат Европы 2020. Следовательно определилась пара финалистов, которая поборется за путевку в группу C, где будет выступать и сборная Украины.
На попадание в группу C претендовало сразу пять команд. Это четыре команды, которые шли по пути D – Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косов, а также Румыния.
К теме: Евро-2020: результаты матчей плей-офф квалификации и видео голов
Румыния попала в этот перечень, потому что в Бухаресте состоятся матчи группы C. Поэтому если бы Румыния вышла на Евро, то свои матчи она бы проводила дома. В противном случае это была бы одна из команд с пути D.
Как закончились первые матчи плей-офф
Провести плей-офф решили в формате финала четырех – полуфиналы и финал. И только победитель получит путевку на Евро-2020.
Румыния не едет на Евро
Сборная Румынии со своей задачей попасть на Евро-2020 не справилась. В полуфинале плей-офф команда на выезде уступила сборной Исландии 2:1.
Исландия – Румыния 2:1
Голы: Сугирдссон, 16, 35 – Максим, 62
Поэтому сборная Украины сыграет с победителем пути D. В полуфинале между собой сыграли Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово. В обоих случаях победителями стали хозяева матчей.
Грузия – Беларусь 1:0
Гол: Окриашвили, 7 (пен)
Северная Македония – Косово 2: 1
Голы: Бололли, 16 (авт), Велкоски, 33 – Хадерджонаж, 29
Поэтому 12 октября определится последний участник группы C на Евро-2020. Им станет Грузия или северная Македония. Эта команда попадет в группу, где будут выступать сборные Украины, Нидерландов и Австрии.