Состоялись матчи плей-офф отбора на Чемпионат Европы 2020. Следовательно определилась пара финалистов, которая поборется за путевку в группу C, где будет выступать и сборная Украины.

На попадание в группу C претендовало сразу пять команд. Это четыре команды, которые шли по пути D – Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косов, а также Румыния.

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Румыния попала в этот перечень, потому что в Бухаресте состоятся матчи группы C. Поэтому если бы Румыния вышла на Евро, то свои матчи она бы проводила дома. В противном случае это была бы одна из команд с пути D.

Как закончились первые матчи плей-офф

Провести плей-офф решили в формате финала четырех – полуфиналы и финал. И только победитель получит путевку на Евро-2020.

Румыния не едет на Евро

Сборная Румынии со своей задачей попасть на Евро-2020 не справилась. В полуфинале плей-офф команда на выезде уступила сборной Исландии 2:1.

Исландия – Румыния 2:1

Голы: Сугирдссон, 16, 35 – Максим, 62

Поэтому сборная Украины сыграет с победителем пути D. В полуфинале между собой сыграли Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово. В обоих случаях победителями стали хозяева матчей.

Грузия – Беларусь 1:0

Гол: Окриашвили, 7 (пен)

Северная Македония – Косово 2: 1

Голы: Бололли, 16 (авт), Велкоски, 33 – Хадерджонаж, 29

Поэтому 12 октября определится последний участник группы C на Евро-2020. Им станет Грузия или северная Македония. Эта команда попадет в группу, где будут выступать сборные Украины, Нидерландов и Австрии.