Гент и Мехелен пробились в плей-офф, где сыграют за путевку в Лигу конференций. Кроме них, там еще две команды – Остенде и Стандарт.

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В первом туре Гент принимал Мехелен. И до перерыва проигрывал 0:2. Но в начале второго тайма с разницей в три минуты Генту удалось сравнять счет. Все благодаря Яремчуку и Безусу.

Сначала Яремчук уже на первых секундах второго тайма получил пас на ход в штрафную, где пробил мимо голкипера. Для Яремчука этот гол стал 21-м в этом сезоне за бельгийский клуб.

А после этого Безус отдал пас на Оджиджа-Офоэ, который и сравнял счет в матче.

Стоит отметить, что за Мехелен выступает еще один украинец Марьян Швед. Он в этом матче вышел на замену на 84-й минуте.

Видео гола Яремчука