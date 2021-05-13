Динамо та Зоря не змогли визначити сильнішого в основний час. Відтак, команди продовжили визначати переможця у додатковий час.

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Результативна комбінація Динамо

Участь у результативні атаці Динамо взяли чотири футболісти. Спершу Артем Бєсєдін віддав Жерсону Родрігесу на хід у штрафний.

Легоінер Динамо вирішив прострілити на ближню стійку, де був Віталій Буяльський. Хавбек Динамо вирішив не замикати простріл, а елегантно віддав передачу на Віктора Циганкова.

Лідер Динамо відзначився вже у порожніх ворота голкіпера Зорі Васіля.

Відео голу Циганкова