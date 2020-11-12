Сборная Украины провела товарищеский матч против Польши, а украинский клуб снялся с еврокубков. Обзор главных новостей спорта за 11 ноября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Украина сыграла с Польшей

Сборная Украины 11-го ноября провела товарищеский матч против команды Польши в Хожуве. Об этом сообщает 24 канал.

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Поединок завершился победой польской команды со счетом 2:0. В начале матча Украина могла выйти вперед, но Андрей Ярмоленко не смог реализовать пенальти.

Поляки вышли вперед на 40-й минуте благодаря ляпу украинского голкипера Андрея Лунина. Вратарь сборной Украины покинул ворота и пропустил обидный гол от Пйонтека с дальней дистанции.

После перерыва удвоил преимущество хозяев поля Модер. В штрафной украинцев возник сумбур и Модер затолкал мяч в ворота.

Следующий матч Украина проведет 14 ноября в Лейпциге против Германии в рамках Лиги наций.

Победа Стаховского

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский продолжил победную серию. После трех подряд поражений Стаховский уже одержал две победы.

Сергей продолжает борьбу на турнире в Братиславе (Словакия). После победы над словаком Лукашом Лацко украинец в 1/8 финала преодолел сопротивление россиянина Романа Сафиуллина.

Поединок между Сафиуллиным и Стаховским продолжался почти два часа. Теннисисты провели на корте все три сета.

Ход игры

В первом сете теннисисты очень уверенно играли на своих подачах, однако в 9-м гейме Сергей позволил россиянину сделать брейк. В следующем гейме Роман подал на партию.

В следующем сете ситуация повторилась с точностью до наоборот: Стаховский вырвал победу в 10-м гейме, реализовав второй сет-бол.

В шестом гейме решающего сета Стаховский вышел вперед (4:2). Однако Сафиуллин сразу отыгрался. В итоге Стаховский выиграл благодаря брейку в 10-м гейме.

Следующим соперником Стаховского станет немец Максимильян Мартерер.

Украинский клуб снялся с еврокубков

В составе львовского волейбольного клуба "Барком-Кажани" выявили инфицированных на коронавирус. Из-за этого команда вылетела из Кубка вызова.

"Барком-Кажани" выступали в CEV Challenge Cup. На стаде 1/16 финала им в соперники выпало румынское "Динамо". Первый матч во Львове закончился победой гостей 2:3.

11 ноября должен был состояться ответный матч. Однако на этот поединок "летучие мыши" не поехали. Оказалось, что у 5 игроков команды положительные тесты на коронавирус.

В клубе обращались, чтобы перенести поединок против "Динамо". Но в ЕКВ отказали украинской команде.

Там решили, что решающим будет поединок, который команды сыграли во Львове. Поэтому в следующий раунд CEV Challenge Cup проходит румынское "Динамо". "Барком-Кажани" покидают еврокубки.

Как будут происходить спортивные события во время карантина

Кабинет Министров Украины 11 ноября принял решение об усилении карантинных ограничений. Будут касаться они и спортивных событий.

Правительство приняло решение запретить проведение массовых культурных мероприятий, где будет более 20 человек, и между ними не будет сохранена дистанция в 1,5 метра.

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Карантин начнет действовать уже с 14 ноября, однако для официальных спортивных мероприятий сделали исключение. Ведь при таких ограничениях проведение тех же футбольных матчей было бы невозможным.

Поэтому матчи командных видов спорта таки будут проходить, но без зрителей.

Что касается спортзалов, фитнес-центров и бассейн, то на выходных они работать не будут. В будни они смогут работать лишь при условии соблюдения требования социальной дистанции – один человек на 20 метров квадратных.

Дата НБА

Руководство НБА и Ассоциация игроков согласовали новый коллективный договор на следующий сезон. Он предусматривает и дату начала, и количество матчей, и даже потолок зарплат.

Что известно о сезоне НБА-2020/21

Новый сезон НБА стартует 22 декабря. Когда он закончится – будет известно позже.

В регулярном сезоне команды сыграют 72 матча. Это на 10 матчей меньше, чем было в предыдущие сезоны.

Драфт НБА 2020 состоится 18 ноября.

Рынок свободных агентов откроется 20 ноября. Подписывать соглашения с игроками можно будет с 22 ноября.

Потолок зарплат оставили на отметке 109,14 миллиона долларов.

Что касается болельщиков на матчах, то пока точной информации нет. В НБА пообещали предоставить ее позже.

Украинки – первая женская бригада арбитриов в Лиге наций

Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на матч Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара. Помогать ей тоже будут украинские арбитры. Их назначение является историческим.

Матч между Сан-Марино и Гибралтаром состоится 14 ноября в рамках дивизиона D Лиги наций.

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Главным арбитром будет Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Обязанности четвертому арбитру будет исполнять Анастасия Романюк.

Важно. Это впервые в истории, когда полностью женская бригада арбитров будет работать на матчах национальных сборных. До этого француженка Стефани Фраппас работала главным арбитром матча Лиги наций Мальта – Латвия. Однако в бригаду арбитров тогда входили мужчины. В этом же случае всю бригаду арбитров будут составлять женщины.

Отметим, что это не первое международное назначение для Екатерины Монзуль на матчи мужских команд. В октябре 2020 года она судила матч молодежных сборных Литвы и Греции в отборе на Евро-2021.

"Рождественская гонка 2020" по биатлону таки состоится

"Рождественская гонка" по биатлону таки состоится в 2020 году. Вместо стадиона в немецком Гельзенкирхене биатлонистам придется соревноваться в Рупольдинге.

Информация об изменении места проведения "Рождественской гонки" (или же World Team Challenge) обнародована на официальном сайте немецкой лыжной ассоциации. Организаторы решили провести гонку в Рупольдинге на Chiemgau Arena.

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Из-за пандемии коронавируса и введения карантина организаторы отказались от идеи проведения "Рождественской гонки" на стадионе в Гельзенкирхене. Ее официально перенесли на декабрь 2021 года.

Датой проведения "Рождественской гонки" в Рупольдинге выбрали 28 декабря 2020 года. Однако пустят ли туда зрителей - пока неизвестно.

Стоит напомнить, что до 2001 года именно в Рупольдинге и проходила "Рождественская гонка". Это уже с 2002 года ее перенесли на стадион футбольного клуба "Шальке".

Коронавирус у "Динамо"

Киевское "Динамо" начало "выходить" из коронакризиса. 11 ноября футболисты "Динамо", не задействованные в национальных сборных, прошли очередное тестирование на COVID-19.

Сообщается, что 8 футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Виталий Миколенко

Александр Караваев

Николай Шапаренко

Тудор Белуце

Георгий Цитаишвили

Миккель Дуэлунд.

Положительные тесты на коронавирус сдали Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест тоже дал положительный результат.

Ранее стало известно о коронавирусе у игрока сборной Украины Дениса Попова.