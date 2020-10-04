В субботу, 3 октября, случилось немало важных новостей из мира спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах

В октябре сборная Украины проведет два матча в рамках Лиги наций – против Германии и Испании. Оба матча состоятся в Киеве и при поддержке болельщиков. Об этом сообщает 24 канал.

Больше об этом: УЕФА разрешил проводить матчи со зрителями на трибунах

УЕФА согласовал пустить на международные матчи болельщиков – до 30% от вместимости трибун. Поэтому матчи сборной Украины в октябре состоятся со зрителями, заявил руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ) о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

Трибуны стадионов откроют для трех международных матчей.

09.10.2020 – стадион "Оболонь Арена" – матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10.10.2020 – НСК "Олимпийский" – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13.10.2020 – НСК "Олимпийский" – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

База "Карпат" перешла в собственность другого львовского клуба

Футбольная база в поселке Брюховичи, где много лет жили и тренировались игроки "Карпат", больше не принадлежит славному львовскому клубу. 2 октября база львовских "Карпат" перешла в собственность ФК "Львов".

Не так давно на ее основе создали современный медико-реабилитационный центр с бассейном, но теперь хозяином здесь будет ФК "Львов". Логотипы "Карпат" на загородной базе уже прикрыты целлофаном. Вскоре они будут заменены на эмблемы "Львова".

Финансовые трудности " Карпат"

Львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во второй лиге. В трех матчах у команды одна победа и два поражения. К этим проблемам добавилось и выселение из Брюховичей.

"Днепр-1" вырвал ничью у "Ворсклы" в матче с тремя удалениями

Полтавская "Ворскла" продлила беспроигрышную серию в сезоне-2020/2021. Полтавчане 3-го октября поделили очки с "Днепром-1" в рамках 5 тура чемпионата Украины – 2:2.

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Арбитр встречи Юрий Иванов удалил трех игроков, а Сергей Булеца забил спасительный гол на последних минутах компенсированного времени.

Фран Соль официально покинул "Динамо"

Испанский легионер "Динамо" Фран Соль покинул киевский клуб. Футболист вернется в Испанию, где будет выступать за испанский "Тенерифе".

Пока не известно, есть ли в соглашении между "Динамо" и "Тенерифе" опция выкупа Соля. По данным Transfermarkt, нападающий стоит 2 миллиона евро.

Карьера Соля в " Динамо"