Матчи сборной Украины со зрителями, "Карпаты" остались без базы: Новости спорта 3 октября
В субботу, 3 октября, случилось немало важных новостей из мира спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах
В октябре сборная Украины проведет два матча в рамках Лиги наций – против Германии и Испании. Оба матча состоятся в Киеве и при поддержке болельщиков. Об этом сообщает 24 канал.
Больше об этом: УЕФА разрешил проводить матчи со зрителями на трибунах
УЕФА согласовал пустить на международные матчи болельщиков – до 30% от вместимости трибун. Поэтому матчи сборной Украины в октябре состоятся со зрителями, заявил руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ) о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.
Трибуны стадионов откроют для трех международных матчей.
- 09.10.2020 – стадион "Оболонь Арена" – матч квалификационного раунда чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
- 10.10.2020 – НСК "Олимпийский" – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
- 13.10.2020 – НСК "Олимпийский" – матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.
База "Карпат" перешла в собственность другого львовского клуба
Футбольная база в поселке Брюховичи, где много лет жили и тренировались игроки "Карпат", больше не принадлежит славному львовскому клубу. 2 октября база львовских "Карпат" перешла в собственность ФК "Львов".
Не так давно на ее основе создали современный медико-реабилитационный центр с бассейном, но теперь хозяином здесь будет ФК "Львов". Логотипы "Карпат" на загородной базе уже прикрыты целлофаном. Вскоре они будут заменены на эмблемы "Львова".
Финансовые трудности " Карпат"
Львовские "Карпаты" из-за финансовых проблем не завершили чемпионат 2019/2020 в Премьер-лиге, а новый сезон начали во второй лиге. В трех матчах у команды одна победа и два поражения. К этим проблемам добавилось и выселение из Брюховичей.
"Днепр-1" вырвал ничью у "Ворсклы" в матче с тремя удалениями
Полтавская "Ворскла" продлила беспроигрышную серию в сезоне-2020/2021. Полтавчане 3-го октября поделили очки с "Днепром-1" в рамках 5 тура чемпионата Украины – 2:2.
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Арбитр встречи Юрий Иванов удалил трех игроков, а Сергей Булеца забил спасительный гол на последних минутах компенсированного времени.
Фран Соль официально покинул "Динамо"
Испанский легионер "Динамо" Фран Соль покинул киевский клуб. Футболист вернется в Испанию, где будет выступать за испанский "Тенерифе".
Пока не известно, есть ли в соглашении между "Динамо" и "Тенерифе" опция выкупа Соля. По данным Transfermarkt, нападающий стоит 2 миллиона евро.
Карьера Соля в " Динамо"
- Фран Соль стал игроком "Динамо" в январе 2019 года, перейдя с "Виллем II" за 3,5 миллиона евро.
- В "Динамо" Соль не смог стать основным игроком: он сыграл всего 23 матча, в которых забил 4 гола.
- Не будучи основным игроком, Соль является финансовым бременем для "Динамо". По информации СМИ, он имеет самую большую зарплату в команде-1,2 миллиона долларов в год.