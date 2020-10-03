В пятницу, 2 октября, случилось немало важных новостей из мира спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Соперники "Зари" в групповом этапе Лиги Европы

2 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников получила луганская "Заря", пишет 24 канал.

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Во время жеребьевки "Заря" попала в группу G, где ее соперником будут португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК.

Календарь Лиги Европы:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря

Матчи сборной Украины могут перенести во Львов

На заседании КГГА 2 октября рассмотрели письма Минздрава и УАФ об отмене запрета на проведение матчей в Киеве со зрителями. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение оставить запрет в силе.

В УАФ все же хотят провести ближайшие матчи сборной Украины со зрителями. Рассматриваются несколько вариантов решения этого вопроса.

Коротко Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями

Один из них – перенос игр Лиги наций против Германии и Испании во Львов. Местные власти города разрешили посещение трибун в количестве 30% от них. Окончательное решение будет известно в ближайшие дни.

Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Единственная теннисистка из украинок, которая осталась на Ролан Гаррос, Элина Свитолина (№5 WTA) в третьем круге турнира вышла на корт против первой ракетки России Екатерины Александровой (№31 WTA).

Украинка в сложном матче одолела соперницу – 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.

В победном матче Свитолина сделала две подачи на вылет, а вот Александрова – 2. Шесть двойных ошибок на своей подаче сделала украинская теннисистка. Победу украинка получила и в результате меньшего количества невынужденных ошибок – 30. Россиянка сделала на 18 ошибок больше – 48.

В следующем раунде Элина Свитолина встретится против француженки Каролин Гарсии.

У биатлонистки Виты Семеренко – коронавирус

Сборная Украины по биатлону отправилась на первый зарубежный сбор в Германию. Однако с командой не полетела Вита Семеренко, которая сдала положительный тест на коронавирус.

Перед вылетом в Германию биатлонисты сдали необходимый тест на коронавирус. Он показал наличие инфекции у Виты Семеренко. Поэтому олимпийскую чемпионку отправили на самоизоляцию. И она не смогла улететь с остальной командой.

Зато к команде присоединился капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный. Перед этим тест показал у него наличие коронавируса. Однако два следующих тестирования оказались отрицательными. И он получил разрешение отправиться с командой.