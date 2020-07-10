В четверг, 9 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

"Карпаты" официально исключили из УПЛ

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

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По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:

засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;

исключить ФК "Карпаты" (Львов) с соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;

засчитать "Карпатам" в матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.

"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" в Харькове матч Лиги Европы

В четверг, 9 июля, УЕФА принял решение о том, где нужно проводить ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Было решено, что встречи пройдут на полях номинальных хозяев. Таким образом, "Шахтер" примет "Вольфсбург" в Харькове. Матч запланирован на 5-6 августа и пройдет без зрителей.

Отдельно будет решено место проведения матча "Хетафе" – "Интер" и "Рома" – "Севилья". Обе встречи состоятся в Германии, так как команды не успели провести первый матч. Результат противостояния определится после одного матча.

Ломаченко официально начал подготовку к бою с Лопесом

Все больше шансов, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится. Украинский чемпион официально начал подготовку к одному из самых ожидаемых поединков 2020 года.

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Василий начинал тренировочный лагерь, готовясь к бою на 30 мая. Но бой перенесли, поэтому Ломаченко прервал подготовку и поддерживал форму. Теперь же официально стартовал второй тренировочный лагерь Ломаченко.

Когда состоится бой

Поединок, в котором Ломаченко выставит на кон титулы WBC, WBA, WBO, а Лопес – пояс IBF, состоится осенью.

WBC официально сообщала, что боксеры встретятся в сентябре.

Но промоутер Top Rank Боб Арум, который организует бой, сообщил, что Ломаченко и Лопес встретятся 3 октября.

Где состоится поединок – не сообщается.

Президент УАФ анонсировал открытие стадионов для болельщиков

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о том, когда стоит ожидать возвращения фанатов на трибуны.

Речь идет о частичном открытии трибун, в частности четверти заполняемости футбольных арен. Павелко убежден, что это может произойти уже в ближайшие туры.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Украина будет равняться на Польшу в вопросе открытия стадионов для болельщиков. Там фанатов уже пускают на матчи 17 июня.