В пятницу, 17 июля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Дата матчей нового сезона УПЛ

Летний перерыв в украинском футболе будет довольно коротким. Уже 22 августа стартует новый сезон УПЛ.

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В целом чемпионат будет разделен на две равные части – осенний и весенний по 13 туров. Последний тур в 2020 году сыграют 12 декабря. Возобновится чемпионат 13 февраля. А последний тур запланирован на 15 мая.

Относительно Суперкубка Украины, то уже ранее сообщалось, что его планируют провести 25 августа. Финал Кубка Украины запланирован на 12 мая 2021 года. Его, предварительно, примет Тернополь.

Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Лозинский

Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Лозинский умер на 66-м году жизни. Динамовец не смог преодолеть тяжелую болезнь, которая беспокоила его в последние годы.

Лозинский был ключевым защитником "Динамо" в 70-80-х годах. Вместе с командой он завоевал три титула чемпиона СССР, два Кубка СССР. На его счету четыре поединка за сборную страны.

"Горняк" переименуют в "Кривбасс" по поручению Зеленского

В Кривом Роге снова появится команда "Кривбасс". Но это будет не созданная новая команда, а переименованный "Горняк".

Зеленский и возрождение "Кривбасса"

"Кривбасс" играл на профессиональном уровне в Украине до 2013 года. В 1999-м и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса за долги. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о возобновлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.

Украинец Чеберко официально перешел в европейский клуб

Лидер луганской "Зари" Евгений Чеберко покинет украинский клуб по окончанию действующего сезона. Футболист переедет на чемпионат Австрии.

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Чеберко в новом сезоне будет выступать за австрийский ЛАСК. Стороны подписали контракт до 2024 года. Сумма трансфера не сообщается.

В этом сезоне на счету Чеберко 32 матча за "Зарю". Евгений отдал 2 результативные передачи.

ЛАСК завершил чемпионат Австрии на 4 строчке. После завершения сезона главного тренера команды Валерьена Исмаэля должны уволить.

Свитолина победила в финале турнира в Германии

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на минитурнире в Германии. В финале украинка обыграла Петру Квитову из Чехии.

Элина Свитолина – Петра Квитова 2:1 (3:6, 6:1, 10:5)