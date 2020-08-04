Возрождение "Кривбасса", новый тренер "Мариуполя": новости спорта 3 августа
В понедельник, 3 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
ФК "Кривбасс" официально вернулся на футбольную карту Украины
В Кривом Роге восстановили футбольный клуб "Кривбасс", который в 2013 году прекратил существование. Ранее распоряжение о возрождении команды дал президент Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога.
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Эту же информацию подтверждает и запись в государственном реестре юридических лиц. Вместе с Константином Караманицем совладельцем команды является экс-тренер "Кривбасса" Сергей Мазур.
Маркевич официально возглавил "Мариуполь"
Украинский тренер Остап Маркевич возглавил "Мариуполь". Контракт рассчитан на 1 сезон.
Он заменил Александра Бабича, с которым клуб не стал продлевать контракт. Тот покинул приазовский клуб вместе с тренерским штабом.
Тренерская карьера Остапа Маркевича
- Работал главным тренером в юниорской команде "Вильярреала". И с клубом выигрывал серебряные медали чемпионата Испании. Тренировал испанцев до 2019 года.
- 42-летний специалист уже возглавлял клубы первой лиги "Агробизнес". Клуб не слишком удачно выступал под руководством Остапа Маркевича. В октябре 2019 года Остап Маркевич и "Агробизнес" договорились о расторжении контракта по согласию обеих сторон.
- Возглавлял "Черноморец, но покинул одесситов из-за финансовых проблем в клубе.
Скрипник не будет главным тренером "Днепр-1"
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник этим летом не станет руководителем "Днепра-1".
Днепровскую команду продолжит тренировать Дмитрий Михайленко. Такое совместное решение было принято руководством луганского и днепровского клубов.
Матч "Шахтера" в Лиге Европы рассудит фартовый арбитр
В среду, 5 июля, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником "горняков" будет немецкий "Вольфсбург", а судить матч доверили словаку Ивану Кружляку.
Помогать главному арбитру Ивану Кружляку будут его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертый арбитр – Иван Бебек из Хорватии.
- Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55 и состоится без зрителей.
- Это будет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" в первом матче победил на выезде 2:1. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Айнтрахт" (Германия) – "Базель" (Швейцария).