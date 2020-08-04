В понедельник, 3 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

ФК "Кривбасс" официально вернулся на футбольную карту Украины

В Кривом Роге восстановили футбольный клуб "Кривбасс", который в 2013 году прекратил существование. Ранее распоряжение о возрождении команды дал президент Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога.

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Эту же информацию подтверждает и запись в государственном реестре юридических лиц. Вместе с Константином Караманицем совладельцем команды является экс-тренер "Кривбасса" Сергей Мазур.

Маркевич официально возглавил "Мариуполь"

Украинский тренер Остап Маркевич возглавил "Мариуполь". Контракт рассчитан на 1 сезон.

Он заменил Александра Бабича, с которым клуб не стал продлевать контракт. Тот покинул приазовский клуб вместе с тренерским штабом.

Тренерская карьера Остапа Маркевича

Работал главным тренером в юниорской команде "Вильярреала". И с клубом выигрывал серебряные медали чемпионата Испании. Тренировал испанцев до 2019 года.

42-летний специалист уже возглавлял клубы первой лиги "Агробизнес". Клуб не слишком удачно выступал под руководством Остапа Маркевича. В октябре 2019 года Остап Маркевич и "Агробизнес" договорились о расторжении контракта по согласию обеих сторон.

Возглавлял "Черноморец, но покинул одесситов из-за финансовых проблем в клубе.

Скрипник не будет главным тренером "Днепр-1"

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник этим летом не станет руководителем "Днепра-1".

Днепровскую команду продолжит тренировать Дмитрий Михайленко. Такое совместное решение было принято руководством луганского и днепровского клубов.

Ранее сообщалось, что Михайленко будет уволен, а вместо него назначат Виктора Скрипника, который покинет "Зарю", однако, видимо, в "Днепр-1" тренерской перестановки не будет.

Матч "Шахтера" в Лиге Европы рассудит фартовый арбитр

В среду, 5 июля, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником "горняков" будет немецкий "Вольфсбург", а судить матч доверили словаку Ивану Кружляку.

Помогать главному арбитру Ивану Кружляку будут его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертый арбитр – Иван Бебек из Хорватии.