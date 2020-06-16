В понедельник, 15 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Год назад сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20

15 июня 2019 года сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20. Украинские игроки в финальном матче победили Южную Корею.

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В решающем поединке Украина победила Южную Корею – 3:1. Матч для наших футболистов начался неудачно. Уже на 5-й минуте встречи Ли Канг Ин вывел Южную Корею вперед, реализовав пенальти.

Украинцы сравняли счет еще в первом тайме. Голом отметился Владислав Супряга. После перерыва Супряга вывел Украину вперед, оформив дубль. Закрепил преимущество подопечных Петракова Цитаишвили. Георгий отличился на 89-й минуте.

"Рух" уволил Юрия Бакалова

Лидер Первой лиги Украины львовский "Рух" неожиданно прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым. Это уже вторая отставка в "Рухе" в сезоне 2019/2020.

Бакалов подал в отставку из-за "непростой жизненной ситуации". "Здоровье человека – главное его богатство – имеет первостепенное значение!" – говорится в сообщении клуба.

Кто новый тренер

На сегодняшней тренировке президент "Руха" Григорий Козловский представил команде нового наставника. Им стал 32-летний специалист Иван Федик. В прошлом году Федик работал в тренерском штабе "Руха" Леонида Кучука ассистентом главного тренера.

Помогать команде будет Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

Медики назвали возможную причину смерти Екатерины Катющевой

Одесские медики устанавливают, что могло привести к смерти участницы ультрамарафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерины Катющевои, которая сошла с дистанции из-за "солнечного удара" на последнем этапе гонки.

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Врачи не исключают, что сопутствующей причиной теплового удара члена сборной Украины с 24-часового бега, которая долгое время находилась на жаре, могло стать также заболевание сосудов.

Исчезновение Екатерины Катющевой: что известно

В марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik принимают участие более 100 спортсменов со всей Украины. 33-летняя Катющева – уроженка Одесской области, бежала дистанцию ​​около 70 км.

На участке трассы между финишем и селом Ильинка, когда до окончания пути оставалось около 20 км, женщина исчезла и перестала выходить на связь. Остальные участники марафона отмечали, что это сложный участок, поскольку здесь затруднен воздухообмен, и одновременно – очень жарко.

Екатерину Катющеву искали участники соревнований, волонтеры с полицией и кинологи с собаками. В итоге девушку нашли через 8 часов после исчезновения. Выяснилось, что она сначала получила тепловой удар, а потом, когда стемнело, – переохлаждение. После госпитализации врачи отмечали, что ее жизни ничего не угрожает.

Уже вечером, 14 июня, стало известно, что Катющева умерла в больнице. Причиной смерти стал инсульт.

Больной COVID-19 футболист "Карпат" разгуливал по центру Львова без маски

Футболист львовских "Карпат" Владислав Дубинчак, у которого обнаружили COVID-19, разгуливал по центру Львова без маски. Игрок сдал положительный тест на коронавирус около 17 дней назад.

Дубинчак рассказывал, что первый тест на COVID-19 был отрицательный, а второй – положительный. "Карпаты" же сообщали о первых случаях заражения коронавирусом еще 30 мая. По информации "ТаТоТаке", с момента, когда Дубинчак пошел на самоизоляцию, прошло 17 дней при необходимых 14-и.