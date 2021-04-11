Гент – Шарлеруа 4:0

Голи: Безус, 4, 8, Туссудалі, 64, Де Брюйн, 86

Варто побачити Клуб Другої ліги забив шедевральний гол з центру поля: відео

Гент та Шарлеруа "дихаю у спину" один одному. Зі стартових хвилин на футбольному полі з'явились Роман Яремчук та Роман Безус. Останній провів просто дивовижну першу 10-хвилинку матчу.

Спершу на 4-й хвилині Безус наважився на удар з-за штрафного, м'яч рикошетом від суперника змінив траєкторію польоту та залетів прямо у володіння гостей. Голкіпер намагався відбити удар, але фортуна того дня була не на стороні воротаря Шарлеруа – 1:0.

А вже через чотири хвилини український півзахисник оформив дубль у зустрічі. Гент заробив право на пенальті, яке взявся виконувати Роман. Українець не схибив з 11 метрів та подвоїв перевагу господарів – 2:0.

У другому таймі Гент забив ще двічі. Голами відзначились Туссудалі та Де Брюйн. Яремчук провів на полі 79-й хвилин, а автор двох результативних пострілів Безус також відіграв таку ж кількість хвилин. Ще один українець Ігор Пластун весь матч провів на лаві для запасних.

Гент розгромив Шарлеруа – 4:0. Після переконливої звитяги клуб українських футболістів підійнявся на 9 місце, тепер у їх доробку 46 очок. Їх суперник Шарлеруа йде 12-м із 42 пунктами.

Відео першого голу Безуса

Як Безус оформив дубль: відео