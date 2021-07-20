Газон стадиона "Черноморец" в Одессе в ужасном состоянии после концертов: фото

Одесский Черноморец готовится к возвращению в УПЛ. Команда будет проводить матчи на стадион "Черноморец", газон которого в непригодном состоянии для футбольных матчей.

Стадион "Черноморец" в Одессе используют не только для проведения футбольных матчей. Здесь также происходят и концерты. 17 июля на этом стадионе состоялся концерт Monatik.

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После концерта зеленый газон "пожелтел" в центре. И вряд ли на таком стадионе можно проводить матчи УПЛ.



Газон на стадионе "Черноморец" пожелтел после концерта / Фото телеграм-канала Ху**ая Одесса

Регламент стадионов предполагает, что игровое поле должно быть гладким и ровным, а также быть полностью покрыто естественным (травяным) или искусственным газоном.

Уже 24 июля на этом стадионе состоится еще один концерт – Макса Коржа. Вряд ли после этого состояние газона улучшится.

Первый футбольный матч на стадионе запланирован на 31 июля, когда Черноморец в Одессе будет принимать Днепр-1.