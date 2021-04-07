Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) посилено готується до бою з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.

Після тренування Ф'юрі позував з ексчемпіоном Френком Бруно. Різниця в зовнішньому вигляді між лютневим Ф'юрі і квітневим не залишилася непоміченою англійською пресою і місцевими фанатами.

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На початку року Ф'юрі не турбувався про тренування і виглядав трохи товстим. Але з тих пір непереможний боксер продовжував тренуватися і виглядати все краще і краще, кардинально змінивши своє тіло.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі