Ф'юрі шокував своєю трансформацією перед боєм з Джошуа: фото
Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) посилено готується до бою з Ентоні Джошуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.
Источник:24 канал
Після тренування Ф'юрі позував з ексчемпіоном Френком Бруно. Різниця в зовнішньому вигляді між лютневим Ф'юрі і квітневим не залишилася непоміченою англійською пресою і місцевими фанатами.
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На початку року Ф'юрі не турбувався про тренування і виглядав трохи товстим. Але з тих пір непереможний боксер продовжував тренуватися і виглядати все краще і краще, кардинально змінивши своє тіло.
Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- На кону потенційного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Вперше в історії важкої ваги один з боксерів може здобути всі чотири титули.
- Наразі Ф'юрі утримує пояс WBC. Водночас Джошуа належать титули WBA, WBO, IBF.
- Інформація про те, що боксери нарешті підписали контракт на 2 поєдинки, з'явилася у середині березня.
- За інформацією ЗМІ, боксери мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.
- За попередньою інформацією, найбільш ймовірно, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.
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