После Велодня сборная Украины сыграет с Бахрейном

Более 10 тысяч участников спортивного праздника преодолеют 9 километров. Старт состоится в 11.00.

К теме Шевченко не будет делать кадровых изменений в сборной Украины перед матчем с Бахрейном

В Велодне примут участие харьковские олимпийцы и футболисты сборной Украины.

В этот же день национальная команда сыграет в Харькове на ОСК "Металлист" товарищеский матч против Бахрейна.

Заметим, что сборная Украины проводит тренировочные сборы в Харькове. Команда Андрея Шевченко готовится к Евро-2020.

Велодень – это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года и популяризирует здоровый образ жизни, пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.