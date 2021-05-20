После Велодня сборная Украины сыграет с Бахрейном
Более 10 тысяч участников спортивного праздника преодолеют 9 километров. Старт состоится в 11.00.
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В Велодне примут участие харьковские олимпийцы и футболисты сборной Украины.
В этот же день национальная команда сыграет в Харькове на ОСК "Металлист" товарищеский матч против Бахрейна.
- Заметим, что сборная Украины проводит тренировочные сборы в Харькове. Команда Андрея Шевченко готовится к Евро-2020.