За крок до найкращого голу
Нападник до останнього претендував на перемогу. Однак в останній момент його випередила футболістка жіночої команди Джолет Ломмен.
Варто побачити Роман Яремчук оформив дубль за Гент у чемпіонаті Бельгії: відео
Нападник до останнього претендував на перемогу, але в останній момент його випередила футболістка жіночої команди Джолет Ломмен. Також у рейтинг увійшли Тарік Туссудалі та Йонас Маледе.
- Гол Яремчука у володіння Остенде був переможним у протистоянні.
- Забивний гравець збірної України у останньому матчі у Бельгії проти Зюлте-Варегема відзначився дублем та гольовою передачею.
- У цьому сезоні 25-річний львів'янин зіграв за бельгійців у 37 матчів в усіх турнірах, у який наколотив 20 голів та віддав 7 асистів.
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