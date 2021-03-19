Футболіст чеського клубу Славія Ондржей Кудела був побитий після матчу Ліги Європи проти Рейнджерс. Причиною став расизм.

У середині другого тайму поєдинку між гравцями двох команд трапилася сутичка. Зустріч господарі завершували в меншості – вилучення заробили Кемарі Руф і Леон Балогун.

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Куделу звинуватили в расизмі

На пресконференції після гри головний тренер Рейнджерс Стівен Джеррард звинуватив захисника гостей Ондржея Куделу в расизмі по відношенню до свого підопічного Глена Камара.

"Це не моя компетенція, але я підтримую Глена Камара. Я на 100% вірю в звинувачення у расизмі. Інші гравці, які стояли поруч, теж чули це. Я готовий стати поруч з ним і підтримати. Тепер ця ситуація – в компетенції УЄФА. Сподіваюся, що цю історію не будуть замовчувати", – сказав Джеррард.

Втім, на цьому історія не завершилась. Вже після поєдинку чеського грубіяна покарали, побивши прямо на території стадіону. Славія тривалий час не могла потрапити до своєї роздягальні, а потім і покинути стадіон, а через інцидент з побиттям Кудели навіть викликали поліцію.



Сутичка у матчі Рейнджерс – Славія / Фото: Getty Images