Футболист клуба Малая Рогань во время матча чемпионата Харьковского района ударил арбитра встречи. Игра сразу была остановлена, а самого нападающего впоследствии засудили.

Инцидент произошел еще 26 августа 2020 года. На стадионе "Восток" в Харькове сошлись команды Хролы и Малая Рогань.

Напомним Футболист Кравченко получил 340 гривен штрафа за пьяное ДТП в Харькове: видео

Во втором тайме арбитр встречи показал красную карточку игроку Малой Рогани. Удалили его "за некорректное поведение, а именно нецензурную брань в адрес арбитра, который, по его мнению, не увидел нарушения правил игры одним из игроков соперника". Такое решение не понравилось другому игроку Малой Рогани. Он подошел к арбитру и нанес ему удар кулаком в лицо.

В решении Орджоникидзевского районного суда города Харькова не поскупились на эпитеты, описывая действия футболиста:

действуя из хулиганских побуждений;

нарушая общественный порядок;

проявляя явное неуважение к обществу, что выразилось в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе, самоутвердиться за счет унижения других лиц;

пренебрежительно относясь к общественному порядку, игнорируя существующие в обществе элементарные правила поведения, нравственности, благопристойности.

В результате удара у арбитра была разбита губа. В суде решили, что это легкое телесное повреждение. После этого нападения игра была остановлена.

К теме Президента Агробизнеса Собуцкого навечно отстранили от футбола, клубу запретили играть дома

30 декабря 2020 года суд вынес приговор по этому делу. Футболист был осужден к ограничению свободы сроком на один год. Но его освободят от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока в один год не совершит нового преступления. Также на него наложили ряд обязанностей:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Стоит добавить, что в судебном решении не указана фамилия футболиста. Но еще в сентябре 2020 года исполком Федерации футбола Харьковского района дисквалифицировал футболиста Филиппова за нападение на арбитра. Его дисквалифицировали до конца сезона 2020, и на сезон 2021 года. А его команде засчитали техническое поражение.