Главная сенсация Мундиаля-2022 сборная Марокко не сумела добыть в борьбе бронзовые награды турнира. По мнению марокканца Ашрефа Хакими, руководство ФИФА помешало его сборной одержать победу.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре состоялся предпоследний поединок – в матче за бронзу Хорватия победила Марокко (2:1). Результат встречи никак не удовлетворил футболистов африканской команды.

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Что вызвало гнев Хакими

После "бронзового" матча не сдержал эмоций защитник марокканцев Ашраф Хакими, резко высказавшися в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Инцидент произошел в подтрибунном здании стадиона.

По мнению футболиста, судья матча должен был назначать пенальти во время игры против хорватов. Тогда партнеры по команде едва оттащили разъяренного защитника ПСЖ от катарского арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима.

Но на этом его эмоции не утихли. Уже после завершения поединка Хакими отругал Инфантино за предвзятое судейство.

Вы не хотите видеть Марокко призером чемпионата мира,

– не сдерживал гнева Хакими.

По словам свидетелей, футболиста и президента ФИФА отделяли всего несколько сантиметров.

Отметим, что поступками Инфантино недоволен не только Хакими. Претензии в адрес чиновника высказывал экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля. Недовольство форварда вызвало запрет ФИФА на выступление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022.