Полузащитник Металлиста-1925 Дмитрий Кравченко оштрафован на 340 гривен за участие в ДТП.

Также футболиста обязали выплатить судебный сбор в размере 420 гривен. Об этом сообщает телеграм-канал "ТРУХА Харьков".

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Фрунзенский районный суд Харькова признал его виновным в административном правонарушении по 124 статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждения транспортных средств и т.д.).

При этом суд освободил Кравченко от ответственности по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Также материалы переданы в "Металлист-1925" с требованием провести мероприятия по общественному воздействию на правонарушителя.

ДТП с Кравченко: что известно

В Харькове в ночь на 28 октября произошла авария с участием футболиста местного клуба "Металлист 1925" Дмитрия Кравченко.

Авария с участием футболиста Кравченко произошла на пересечении улиц Льва Ландау и улицы Танкопия. Он повредил три автомобиля.

На месте происшествия был проведен осмотр футболиста с помощью драгера, который показал 1,85 промилле – норма алкоголя в крови превышена в 9 раз.