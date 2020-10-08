Сборная Украины провела товарищеский матч против Франции. Матч 7 октября на "Стад де Франс" войдет в историю нашей команды как самое крупное поражение в истории – украинцы пропустили аж семь голов.

Франция – Украина 7:1

Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (авт), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 89 – Цыганков, 52

Этот матч мог не состояться. Впервые игра была запланирована на 27 марта. Но ее перенесли из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина.

За три дня до матча оказалось, что у двух игроков сборной Украины – вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко – коронавирус. Из-за этого остальные игроки "Шахтера" были вынуждены отправиться на самоизоляцию.

Уже в расположении сборной Украины положительные тесты на коронавирус обнаружили у вратарей Юрия Панькива и Андрея Лунина. Поэтому в заявку на этот матч пришлось внести 45-летнего Александра Шовковского.

В сборной Украины в этом матче дебютировали сразу четверо игроков: Георгий Бущан, Илья Забарный, Ефим Конопля и Александр Зубков.

Семь пропущенных голов. Столько сборная Украины никогда не пропускала в своей истории. Как и шесть или пять голов. Больше всего украинцы в своей истории пропускали четыре гола за один матч. 7 октября 2020 года этот показатель был превзойден.

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Разгром украинцев был начат уже на девятой минуте, когда Жиру пробивал головой. Бущан отбил мяч, но точно туда, где оказался Камавинга. 17-летний игрок в падении через себя пробил в угол ворот.

Украинцы же не слишком хорошо действовали в защите. Еще меньше у них получалось в нападении. Поэтому следующие голы стали логическим следствием ошибок. Жиру в своем сотом матче за сборную сумел оформить дубль. В первом случае он нанес удар, когда против него играл Миколенко. Но защитник не сумел помешать сопернику отличиться. А впоследствии форвард удачно сыграл на добивании, в падении головой отправив мяч в ворота Бущана.

Только после этого украинцы создали момент, который можно было считать голевым. Зубков получил мяч в штрафной соперников. Но против двух игроков ничего сделать не сумел. Поэтому в падении отбросил мяч на Михайличенко. Защитник сделал рывок по флангу, после чего прострелил в центр штрафной. Туда, куда бежал Малиновский. Но удар у полузащитника не получился.

Четвертый гол в матче украинцы забили в свои ворота сами. Миколенко неудачно сыграл головой после подачи с углового.

После этого Малиновский дважды мог забивать пушечными ударами. Но дважды с ними справился Манданда. Правда второй раз отбивать мяч ему пришлось уже ногами в падении.

Второй тайм начался с массовых замен в составе каждой из сборных. И момента в исполнении украинцев. Цыганков отправил в прорыв Ярмоленко. Но Андрей не сумел воспользоваться моментом, проиграв позицию Варану, и нанеся неудачный удар.

Надежду на приемлемый результат украинцам подарил Цыганков. Он принял мяч, на технике прошел соперников и нанес мощный и точный удар. Голкипер с его выстрелом не справился.

После этого украинцы создали еще один момент. Но после удара Зубкова мяч попал в перекладину.

На этом моменты в исполнении украинцев закончились. А французы устроили настоящее побоище. Особенно старался Мбаппе. Он отдал пас пяткой, когда забивал Толиссо. Сам обыграл семерых соперников, когда забивал шестой гол в ворота украинцев.

Седьмой гол уже в конце встречи забил Гризманн после незначительного рикошета от Забарного.

Видеообзор матча Франция – Украина

Украинцы терпят крупнейшее поражение в своей истории. И отправляются в Киев готовиться к еще двум матчам против топ-сборных – Германии 10 октября и Испании 13 октября. От этих команд они пропускали максимум по четыре гола.