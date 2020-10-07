Сборные Франции и Украины проведут товарищеский матч в среду, 7 октября. Несмотря на проблемы с количеством игроков из-за коронавируса, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был вынужден прибегнуть к значительной ротации состава.

В этом матче так и не смогут сыграть футболисты донецкого "Шахтера". Все из-за обнаруженного коронавируса у двух игроков команды – вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Остальные футболисты донецкой команды из-за контактирования с ними были отправлены на самоизоляцию.

К теме: Франция – Украина: где смотреть онлайн товарищеский матч

Уже в сборной положительные тесты на коронавирус выявили у других вратарей – Андрея Лунина и Юрия Панькива, которого вызвали вместо Пятова. Поэтому резервным арбитром на этот матч выйдет 45-летний Александр Шовковский. Место в воротах займет Георгий Бущан.

Поэтому в матче против Франции за главную команду дебютируют сразу четверо игроков: Георгий Бущан, Илья Забарный, Ефим Конопля и Александр Зубков.

Стартовый состав сборной Украины: 1. Георгий Бущан, 4. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 13. Ефим Конопля, 20 Евгений Макаренко, 8. Руслан Малиновский, 14. Игорь Харатин, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 7. Андрей Ярмоленко.

Запасные: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 5. Сергей Сидорчук, 9. Роман Яремчук, 12. Александр Шовковский, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Роман Безус, 21. Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.