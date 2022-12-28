ФК ОККО договорился с Левым Берегом об аренде стадиона в Киеве на сезон 23/24. Коллектив уже начал подготовку к профессиональному сезону и объявил набор футболистов в возрасте от 15 до 21 года.

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О харьковских дебютантах

ФК ОККО – украинский футбольный клуб из города Харьков, основанный в 2020 году. Свои выступления в официальных матчах молодой коллектив открыл в 2020 году в рамках первенства среди любителей Харьковской области. Основную часть команды составляли молодые ребята – воспитанники харьковского футбола. Команда два года принимала участие в соревнованиях Харьковской области и ДЮФЛ. В 2022 году команда вынуждена покинуть свой родной город – Харьков. Неопределенность с дальнейшей судьбой вынудила руководство харьковского ОККО заниматься поисками другого города и стадиона. В августе 2022 Александр Олейник (президент клуба) принял решение заявить на чемпионат и кубок Украины среди любителей.

Кстати говоря, ОККО берет похожий вектор развития клуба как Мункач, который также выступал во Второй лиге Украины и ставил ставку на молодых игроков.

Что касается Левого Берега, то у команды есть планы вернуться к выступлениям в чемпионате Украины в следующем сезоне. Клуб ведет над этим работу, но пока без каких-либо конкретных деталей. У Левого Берега есть определенное видение по составу, в клубе работают над его обновлением. В команде надеются, что у них получится реализовать свои замыслы.