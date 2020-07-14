Профессиональный футбольный клуб "Львов" два последних матча сезона 2019/20 проведет в родном городе. Комиссия вопросов техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила провести футбольные матчи во Львове.

Об этом информирует официальный сайт "сине-золотых львов".

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Уже в четверг, 16 июля, "сине-золотые львы" померятся силами с "Олимпиком" во Львове на стадионе "Украина". Тут же команда примет и "Мариуполь" в воскресенье, 19 июля. Оба матча начнутся в 17:00 и пройдут без зрителей.

Неблагоприятная ситуация во Львове

Напомним, из-за вспышки коронавируса и неудовлетворительной эпидемиологическйо ситуации в городе Львове, команда была вынуждена играть свои домашние матчи за пределами родного города — в Днепре и Тернополе.

Новый тренер ФК "Львов"

ПФК "Львов" 22 июня официально сменил главного тренера команды. Должность Егише Меликян занял грузин Георгий Цецадзе. Стороны заключили контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.