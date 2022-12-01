Тайсон Фьюри – Дерек Чисора: когда и где смотреть финал трилогии

Тайсон Фьюри 3 декабря третий раз встретится с Дереком Чисорой на одном ринге. В Украине этот поединок можно будет пересмотреть в ночь на 4 декабря.

Финал трилогии Тайсон Фьюри – Дерек Чисора будет главным и последним поединком вечера бокса в Лондоне. Боксеры выйдут на ринг "Тоттенхэм Арены" 3 декабря, сообщает 24 канал.

По теме Сдался чуть ли не сразу: Фьюри и Чисора провели дуэль взглядов - видео

В Украине поклонники бокса смогут посмотреть трансляцию поединка в ночь на 4 декабря на платформе Megogo, которая является официальным транслятором боя Фьюри – Чисора 3.

Трансляция вечера бокса на Megogo стартует в 21:00. Сам бой начнется не раньше полуночи.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Фьюри – Чисора.

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, принадлежащего Тайсону Фьюри. Это единственный пояс, которого не хватает Александру Усику до звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Это будет третья встреча боксеров на одном ринге. Фьюри пока не знает вкуса поражений в противостояниях против Чисоры. Бои в 2011 и 2014 годах заканчивались победами "Цыганского короля".

Этот вечер бокса привлечет большое внимание со стороны украинцев. Ведь в андеркарте боя Фьюри – Чисора на ринг выйдет Денис Беринчик. Соперником 34-летнего украинского боксера станет француз Иван Менди.