Финал Лиги Европы состоялся в Гданьске. За главный трофей сыграли английский Манчестер Юнайтед и испанский Вильярреал.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. В первом тайме отличился Жерар Морено. А во второй 45-минутке Эдинсон Кавани сравнял счет. Поэтому командам пришлось играть два экстратайма по 15 минут. Но и тогда никто голов не забил. Поэтому победитель определился в серии пенальти.

Все игроки пробили пенальти. А решающим стал одиннадцатый удар, который пробивал вратарь. Голкипер "красных дьяволов" Давид де Хеа не реализовал свою попытку.

Победа в этом матче обеспечила Вильярреалу место в Лиге чемпионов следующего сезона.

Это четвертая победа для главного тренера Унаи Эмери в Лиге Европы. Трижды он выигрывал турнир с Севильей.