Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 во второй раз перенесли. Поединок, который должен был пройти 8 июля, не состоится во Львове, как планировалось.

Финальный матч Кубка Украины "Динамо" Киев – "Ворскла" Полтава состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Об этом 24 канал сообщал 25 июня. В пятницу, 26 июня, информацию официально подтвердила УАФ.

Читайте также Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне

Финал Кубка Украины переносят

Накануне во Львовской ассоциации футбола эксклюзивно для Спорт 24 подтвердили информацию, что финал не произойдет во Львове на "Арене Львов".

Там заявили, что на 99% финальную игру перенесут в Харьков.

Судьбу места проведения финала решили 26 июня на исполкоме УАФ (Украинская ассоциация футбола).

Решение перенести финал в Харьков принято после рекомендации Министерства здравоохранения. Игра состоится 8 июля.

Почему переносят финал

До этого планировалось, что финал пройдет в Тернополе. Но игру также перенесли из-за эпидемиологической ситуации на Тернопольщине.

Финальный матч переносят также из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львовской области.

По состоянию на 26 июня на Львовщине подтверждено больше всего случаев заражения коронавирусом в Украине.

Всего COVID-19 обнаружили в 4836 человек, 725 выздоровели, еще 126, к сожалению, умерли.

Кто сыграет в финале

Первым в финал пробилось киевское "Динамо". На пути к решающей игре киевляне победили "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Место в финале 24 июня забронировала и "Ворскла", для которой это только второй выход в решающую игру Кубка Украины.

На пути к финалу полтавчане победили "Колос", "Десну" и "Мариуполь".