ФІФА просять заборонити проводити матчі на стадіоні імені Шухевича у Тернополі
ФІФА просять втрутитися у присвоєння Центральному стадіону Тернополя імені Романа Шухевича. Відповідне звернення на адресу президента ФІФА відправив Центр Симона Візенталя.
Источник:сайт Центру Симона Візенталя
Меру Тернополя написали протест проти перейменування стадіону
Шимон Самуельс, директор Центру Симона Візенталя, звернувся у ФІФА з проханням відреагувати на присвоєння Центральному стадіону Тернополя імені Романа Шухевича.
До теми Інститут нацпам'яті Польщі засудив присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича
У листі президенту ФІФА Джанні Інфантіно лідера УПА Романа Шухевича названо нацистом.
"Мисливець на нацистів і історик Голокосту нашого Центру доктор Ефраїм Зурофф написав меру Тернополя протест проти перейменування стадіону на честь нацистського гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного учасника масових вбивств євреїв і поляків під час Другої світової війни", – мовиться у листі.
Окрім того, доктор Ефраїм Зурофф запропонував, щоб "на стадіоні вшановували "українських праведників", які на свій страх і ризик захищали єврейських утікачів, яких розшукував для для знищення Шухевич".
Перейменування стадіону на честь нацистського помічника заплямувало гру
Шимон Самуельс закликав Джанні Інфантіно обговорити це питання на 71-му конгресі ФІФА, який відбудеться 21 травня в онлайн форматі.
Ми очікуємо, що ви настоїте на тому, щоб Українська асоціація футболу відмовила у проведенні матчів на цьому стадіоні, поки він не буде перейменований у дусі статуту ФІФА. ФІФА не повинна асоціюватися зі зловживанням футболом на службі ненависті. Перейменування Тернопільського стадіону на честь нацистського помічника масових вбивств заплямувало прекрасну гру,
– сказано у листі.
Сайт Центру Симона Візенталя повідомив, що Інфантіно відповів, пославшись на статтю 4 Статуту ФІФА "зайняти чітку позицію проти дискримінації будь-якого роду".
Що відомо про перейменування стадіону в Тернополі
- Міська рада Тернополя 5 березня присвоїла міському стадіону ім'я Романа Шухевича. Це викликало негативну реакцію в Ізраїлі та Польщі.
- Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон виступив з вимогою скасувати рішення. У Міністерстві закордонних справ України відповіли, що дискусії щодо цього мають вести історики.
- Також мер Тернополя Сергій Надал нагадав послу Ізраїлю, що родина Шухевичів врятувала єврейську дівчинку.
- У Польщі мерія міста Замосць заявила про розрив партнерських відносин з українським містом. Натомість Інститут нацпам'яті Польщі засудив присвоєння стадіону імені Шухевича.
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