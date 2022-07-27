Матч Фенербахче-Динамо начнется в 20:00 в среду, 27 июля. Текстовая онлайн-трансляция матч будет доступна на сайте Спорт 24 канала в этой новости.

Достойно внимания Динамо попытается выбить Фенербахче из Лиги чемпионов: анонс жаркого ответного матча в Стамбуле

Для обеих команд это будет решающая игра. Победитель пары выйдет в следующий раунд квалификации, где сыграет с представителем Австрии Штурмом. Проигравший в этой дуэли вылетит в квалификацию Лиги Европы, где придется сыграть против чешского Словацко.

Первый матч между командами закончился нулевой ничьей. Эта игра состоялась в польском городе Лодзь и была "домашней" для Динамо.

Динамо семь раз играло вничью 0:0 в первом домашнем матче плей-офф. И только однажды удалось пройти соперника. Это тоже было в квалификации Лиги чемпионов – в третьем раунде в сезоне 2000/2001. Тогда удалось пройти сербскую Црвену Звезду – после 0:0 в Киеве на выезде матч закончился вничью 1:1 и киевляне прошли дальше благодаря правилу выездного гола. Сейчас это правило в еврокубках уже не действует.