Фенербахче – Динамо: где смотреть онлайн ответный матч Лиги чемпионов

Турецкое Фенербахче 27 июля примет Динамо в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. У украинских болельщиков есть несколько вариантов просмотра трансляции этого матча.

В матче Фенербахче – Динамо будет определяться команда, которая продолжит выступление в квалификации Лиги чемпионов. Проигравшая команда вылетит в квалификацию Лиги Европы. Онлайн-трансляция этого важного матча будет доступна на сайте 24 канала.

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В отличие от предыдущего матча Динамо – Фенербахче, на этот раз количество трансляторов будет значительно больше. Прямая трансляция матча Фенербахче – Динамо будет доступна на Setanta Sport. Там трансляция матча начнется в 20:00 вместе со стартовым свистком на игру. Эту трансляцию можно будет просмотреть:

на телеканале Setanta Sports (следует проверить наличие канала у своих кабельных операторов)

на OTT платформе setantasports.com (после регистрации и бесплатно).

Стоит отметить, что на других OTT-платформах, где была доступна Setanta Sports для просмотра, трансляции этого матча не будет.

Сайт 24 канала проведет текстовую трансляцию матча Фенербахче – Динамо с публикацией всех голов этого матча.

Также с задержкой в 15 минут матч будет транслироваться по телеканалу "2+2". Для тех, кто не успеет на прямую трансляцию матча Фенербахче – Динамо, есть возможность посмотреть игру в записи через 20 минут после финального свистка на телеканале "Динамо ТВ". Стоит отметить, что матч может занять как 90 минут (если удастся определить победителя в основное время), так и все 120 минут, если после основного времени будет ничейный счет.