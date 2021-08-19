Фан-поезд с символикой Металлиста появился в метро Харькова: фото и видео

19 августа 2021 , 17:42
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Металлист

В Харькове в метро появился поезд с символикой футбольного клуба Металлист. Появление фан-поезда посвящено возрождению Металлиста.

Фан-поезд с символикой Металлиста

Поезд с символикой Металлиста впервые выехал из депо утром 19 августа и курсировал на Холодногорско-Заводской линии.

Кстати Металлист официально подписал лучшего бомбардира чемпионата Бразилии: фото

Еще два идентичных поезда появятся на других линиях – Алексеевской и Салтовской.


Фото ФК Металлист


Фото ФК Металлист


Фото ФК Металлист

В Металлисте отметили, что фан-поезд #1 в желто-синих цветах клуба легче всего встретить между станциями Холодная гора – Индустриальная.

Фан-поезд вышел на линию в харьковском метро – видео

  • В сезоне-2021/2022 Металлист выступает в Первой лиге Украины и выиграл уже 4 матча подряд.
  • Харьковчане зашли в Первую лигу как ФК Металл, после чего клуб был переименован и возвращена эмблема Металлиста.
  • В клуб вернулся Александр Ярославский. Он стал президентом Металлиста.
Автор: Михайло Гема