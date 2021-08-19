Фан-поезд с символикой Металлиста появился в метро Харькова: фото и видео

В Харькове в метро появился поезд с символикой футбольного клуба Металлист. Появление фан-поезда посвящено возрождению Металлиста.

Фан-поезд с символикой Металлиста

Поезд с символикой Металлиста впервые выехал из депо утром 19 августа и курсировал на Холодногорско-Заводской линии.

Кстати Металлист официально подписал лучшего бомбардира чемпионата Бразилии: фото

Еще два идентичных поезда появятся на других линиях – Алексеевской и Салтовской.



Фото ФК Металлист



Фото ФК Металлист



Фото ФК Металлист

В Металлисте отметили, что фан-поезд #1 в желто-синих цветах клуба легче всего встретить между станциями Холодная гора – Индустриальная.

Фан-поезд вышел на линию в харьковском метро – видео