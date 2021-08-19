Фан-поезд с символикой Металлиста
Поезд с символикой Металлиста впервые выехал из депо утром 19 августа и курсировал на Холодногорско-Заводской линии.
Кстати Металлист официально подписал лучшего бомбардира чемпионата Бразилии: фото
Еще два идентичных поезда появятся на других линиях – Алексеевской и Салтовской.
Фото ФК Металлист
Фото ФК Металлист
Фото ФК Металлист
В Металлисте отметили, что фан-поезд #1 в желто-синих цветах клуба легче всего встретить между станциями Холодная гора – Индустриальная.
Фан-поезд вышел на линию в харьковском метро – видео
- В сезоне-2021/2022 Металлист выступает в Первой лиге Украины и выиграл уже 4 матча подряд.
- Харьковчане зашли в Первую лигу как ФК Металл, после чего клуб был переименован и возвращена эмблема Металлиста.
- В клуб вернулся Александр Ярославский. Он стал президентом Металлиста.