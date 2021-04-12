Евандер Холіфілд намагався організувати бій проти Майка Тайсона. Це мала б стати їх третя зустріч у рингу (перші дві закінчилися перемогою Холіфілда). Але сторони так і не змогли домовитися. При цьому що Тайсону запропонували гонорар, який сягав 25 мільйонів доларів.

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Окрім того, Тайсон не хотів, щоб це бій був на платформі Triller. Адже саме тут відбувся його попередній виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого, який закінчився внічию. Тайсон здійснив скандал з власниками Triller. Але саме вони мають права на його бої до 2023 року.

Тож замість Тайсона Холіфілд проведе бій проти Кевіна МакБрайда. Цей боксер відомий, перш за все, тим, що саме він став останнім суперником Тайсона на професійному ринзі. 13 квітня 2005 року він переміг його технічним нокаутом у шостому раунді, після чого "Залізний Майк" оголосив про закінчення кар'єри.

Хоча сам МакБрайд теж не здобув висот у професійному ринзі (за винятком звання чемпіона Ірландії у важкій вазі). А після бою з Тайсоном він провів вісім поєдинків, шість з яких закінчилися його поразкою. 29 липня 2011 року він провів останній свій бій проти поляка Маріуша Ваха за звання інтерконтинентального чемпіона WBC. У четвертому раунді МакБрайд був відправлений у важкий нокаут (він покинув ринг за допомогою медиків і одразу був госпіталізований). Після цього МакБрайд оголосив про закінчення кар'єри.

Варто додати, що у 2011 році закінчив кар'єру і Холіфілд. Однак він переміг Браяна Нільсена.

Холіфілд та МакБрайд вийдуть на ринг 5 червня 2021 року. Це буде виставковий бій на 8 раундів по дві хвилини. Але боксери будуть без захисту на голові. Холіфілду на цей момент буде 58 років, а МакБрайду – 48 років.

Їх бій був співголовним на вечорі боксу від Triller. Головним же стане бій між Теофімо Лопесом та Джорджем Камбососос.