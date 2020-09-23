Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может столкнуться с кадровыми проблемами перед октябрьскими матчами. Уже третий футболист национальной команды получил травму.

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка 23 сентября получил повреждение в перенесенном матче 2-го тура УПЛ против "Руха". Об этом сообщает 24 канал.

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На 26-й минуте Коноплянка нанес дальний удар, после чего сел на газон.

Врачи наложили ему лед на правое бедро. После этого 30-летний футболист покинул поле, вместо него вышел Марлос.

Кадровые проблемы сборной Украины

Футболист "Динамо" Александр Тимчик не поможет украинской сборной в октябре. Защитник, дебютировавший в составе сборной Украины в матче против Швейцарии, пропустит около месяца.

Тимчик травмировался 11 сентября в матче чемпионата Украины против "Десны".

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Также травму получил полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Он пропустил матч английской Премьер-лиги, в котором его "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" (3:1).

Официальный сайт "горожан" сообщил, что это произошло из-за повреждения мышц, которое Зинченко получил на одной из тренировок.

Календарь матчей сборной Украины в 2020 году