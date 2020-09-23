Еще один футболист сборной Украины получил травму
Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может столкнуться с кадровыми проблемами перед октябрьскими матчами. Уже третий футболист национальной команды получил травму.
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка 23 сентября получил повреждение в перенесенном матче 2-го тура УПЛ против "Руха". Об этом сообщает 24 канал.
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На 26-й минуте Коноплянка нанес дальний удар, после чего сел на газон.
Врачи наложили ему лед на правое бедро. После этого 30-летний футболист покинул поле, вместо него вышел Марлос.
Кадровые проблемы сборной Украины
Футболист "Динамо" Александр Тимчик не поможет украинской сборной в октябре. Защитник, дебютировавший в составе сборной Украины в матче против Швейцарии, пропустит около месяца.
Тимчик травмировался 11 сентября в матче чемпионата Украины против "Десны".
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Также травму получил полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Он пропустил матч английской Премьер-лиги, в котором его "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" (3:1).
Официальный сайт "горожан" сообщил, что это произошло из-за повреждения мышц, которое Зинченко получил на одной из тренировок.
Календарь матчей сборной Украины в 2020 году
- Франция – Украина. 7 октября 2020 года. Сен-Дени, "Стад де Франс".
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Польша – Украина. 11 ноября. Хожув, "Силезский стадион"
- Германия – Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".