Сокіл – Донбас 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Рахунок в серії – 0:4

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Фаворит досить несподівано зіткнувся з труднощами. В середині другого періоду гри кияни повели в рахунку 2:0 завдяки точним кидкам нападника Міхнова і захисника Лисенка. Форварду Донбасу Шишлянникову вдалося відповісти своїм голом, а кінцівку другого періоду гості догравали в форматі 3х5, але зуміли відстояти свої ворота.

У третій 20-хвилинці український захисник донеччан Пангелов-Юлдашев зрівняв рахунок, але "соколята" знову вийшли вперед. За три з половиною хвилини до кінця періоду той самий Шишлянников зумів допомогти своїй команді перевести гру в овертайм, де все вирішив кидок росіянина Козаковцева.

Тож Донбас всуху виграв фінальну серію і став 8-кратним чемпіоном України.

Сокіл – Донбас відеоогляд