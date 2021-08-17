До слез: призер Олимпиады из Польши продала медаль, чтобы помочь больному мальчику

Метательница копья из Польши Мария Андрейчик стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Свою медаль легкоатлетка продала на аукционе.

Трогательный поступок спортсменки

25-летняя легкоатлетка сообщила на своей странице в инстаграме о том, что успешно продала олимпийскую награду. Мария Андрейчик выручила за нее более 500 тысяч злотых, а это около 3,5 миллиона гривен.

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Заработанные средства польская спортсменка не оставит себе. Вся сумма пойдет на лечение больного мальчика, у которого порок сердца. Милошу нужна операция, которая обойдется его семье в 150 тысяч евро.

Отметим, что награду у Марии купила сеть круглосуточных магазинов с продовольственными товарами. Андрейчик поблагодарила неравнодушных за помощь и участие в аукционе.

"Медаль – лишь предмет, ее ценность остаться в сердце навсегда"

Мария Андрейчик является одной из тех спортсменок, которая на собственном теле перенесла сложную болезнь. В прошлом рентгеновский снимок показал, что в носовых пазухах легкоатлетки есть остеосаркома – опухоль, вырастающая из костной ткани.

В свои 25 лет девушка залечила немало травм и вышла победительницей в борьбе с раком. Мария еще раньше занималась благотворительностью. Спортсменка продавала на аукционе выигранную награду в Сплите, чтобы собрать деньги на операцию мальчику с болезнью сердца.

Как рассказала Мария, медаль – это лишь предмет, но она может иметь большую стоимость для других. Ее ценность навсегда остаться в ее сердце.