Промоутерская компания K2 Promotions 8 октября устроила вечер бокса под Киевом. Украшением шоу стал не только бой и выход Дениса Беринчика в ринг, но и то, как популярная украинская певица Jerry Heil исполнила гимн Украины.

Хотя в ринг 8 октября выходили сразу несколько украинцев, гимн Украины в исполнении Jerry Heil раздался как раз перед боем Дениса Беринчика. Об этом сообщает 24 канал.

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Jerry Heil, которую слушатели воспринимают как исполнительницу так называемого "бытового попа", поразила вокальными данными, когда исполнила гимн Украины.

Смотрите видео как Jerry Heil исполнила гимн Украины

От переживаний можно сломаться

В своем инстаграме певица поделилась опытом выступления не на концерте, а на спортивном событии. Jerry Heil обратила внимание на давление публики и румынского соперника Беринчика.

"Это по-другому! Это не концерт! Под ношей ожиданий и переживаний болельщиков от каждой из сторон поединка можно сломаться. У исполнителя гимна по умолчанию доступ к болезненной струне человеческих душ. И вот ты нежно прикасаешься к этим струнам, а справа представитель Румынии показательно разминает суставы, пританцовывая, как под "Натверкай".

Две таблетки: первая – зажмуриваешься, отбываешь и забываешь. Вторая – вдыхаешь эту смешанную энергию полной грудью, пропустив дух боя прямо через свое тело. Это действительно большая честь исполнить гимн! И нелегкая ответственность – выполнить его по-своему! ", – написала певица.

Добавим, что вечер бокса ознаменовался очередным эффектным появлением Дениса Беринчика в ринг.