Динамо забило гол у ворота Львова на першій хвилині після грубої помилки воротаря: відео
У матчі між Львовом та Динамо рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині. Артем Бєсєдін відправив м'яч у ворота з близької відстані.
Источник:24 канал
Львів пропустив гол. коли ще не минула і перша хвилина матчу. Циганков отримав м'яч поблизу штрафного майданчика суперника. Він вирішив завдати удар низом. Сам удар був не надто сильним, і голкіпер мав легко з ним впоратися. Але Костик неочікувано пропустив м'яч під собою замість того, щоб впіймати його.
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Саме цим і скористався Бєсєдін. Нападник вибіг з-за спини захисника та з близької відстані переправив м'яч за лінію воріт.
Відео голу Бєсєдіна у ворота Львова
- Для Бєсєдіна цей третій гол у 2021 році за Динамо.
- У першому офіційному матчі у 2021 році дубль Бєсєдіна допоміг Динамо обіграти Олімпік.
- Весь 2020 рік нападник пропустив через дискваліфікацію. Його відсторонили від футболу через вживання допінгу.
- 22 лютого Бєсєдін вдруге став батьком – його дружина Радміла народила доньку.
- Бєсєдін допоміг Динамо пройти бельгійський Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. В 1/8 фіналу Динамо зіграє проти іспанського Вільярреала.
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