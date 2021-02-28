У матчі між Львовом та Динамо рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині. Артем Бєсєдін відправив м'яч у ворота з близької відстані.

Львів пропустив гол. коли ще не минула і перша хвилина матчу. Циганков отримав м'яч поблизу штрафного майданчика суперника. Він вирішив завдати удар низом. Сам удар був не надто сильним, і голкіпер мав легко з ним впоратися. Але Костик неочікувано пропустив м'яч під собою замість того, щоб впіймати його.

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Саме цим і скористався Бєсєдін. Нападник вибіг з-за спини захисника та з близької відстані переправив м'яч за лінію воріт.

Відео голу Бєсєдіна у ворота Львова