Динамо віддає гравця збірної України лідеру чемпіонату Польщі
Центральний захисник київського Динамо Артем Шабанов може продовжити кар'єру у варшавській Легії.
Источник:Sport.pl
Легія уже домовилася про перехід 28-річного українця. Наразі сторони залагоджують останні деталі переходу. Футболіст буде відданий польському клубу в оренду на 6 місяців з правом викупу.
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Легія наразі перебуває на 2 місці турнірної таблиці, відстаючи від Погоні лише на 2 очки.
Що відомо про аренду Шабанова
- Артем Шабанов виступає за "біло-синіх" з січня 2018 року. У поточному сезоні провів 2 матчі.
- Його контракт з Динамо розрахований до 31 грудня 2021 року. Тransfermarkt оцінює Шабанова в 1,5 мільйона євро.
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