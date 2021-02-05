Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила претендентів на перемогу в номінації "Найкращий молодий гравець", в якій представлені футболісти 1999 року народження та молодші.

Джерело: фейсбук "Футбольні зірки" Трійки номінантів та переможців премії "Футбольні зірки України"-2020 визначають представники всіх клубів УПЛ та ПФЛ, а саме головний тренер, капітан команди та голова пресслужби кожного клубу. ⠀До теми: Названо претендентів на найкращий гол в Україні у 2020 році Претенденти на звання "Найкращий молодий гравець 2020 року": Ілля Забарний – 18-річний захисник, для якого 2020-й став роком дебютів. Він встиг дебютувати в молодіжній та національній збірних України, а також у першій команді київського Динамо, де остаточно закріпився в якості основного гравця. Матчі з Барселоною і Ювентусом на клубному рівні, а також із Францією, Німеччиною та Іспанією – на рівні збірних – доводять високий рівень гри юного захисника.

– 18-річний захисник, для якого 2020-й став роком дебютів. Він встиг дебютувати в молодіжній та національній збірних України, а також у першій команді київського Динамо, де остаточно закріпився в якості основного гравця. Матчі з Барселоною і Ювентусом на клубному рівні, а також із Францією, Німеччиною та Іспанією – на рівні збірних – доводять високий рівень гри юного захисника. Анатолій Трубін – воротар Шахтаря, який у 2020 році закріпився в основі донецького клубу та вдало дебютував у Лізі чемпіонів в матчах із такими суперниками, як мадридський Реал та міланський Інтер. Високою оцінкою гри Анатолія стало включення його до збірної відкриттів Ліги чемпіонів та нагорода кращому гравцю «Шахтаря» у 2020 році.

– воротар Шахтаря, який у 2020 році закріпився в основі донецького клубу та вдало дебютував у Лізі чемпіонів в матчах із такими суперниками, як мадридський Реал та міланський Інтер. Високою оцінкою гри Анатолія стало включення його до збірної відкриттів Ліги чемпіонів та нагорода кращому гравцю «Шахтаря» у 2020 році. Віталій Миколенко – найкращий молодий гравець-2019 – претендує на перемогу в цій номінації і у 2020-му. Не дивлячись на його молодий вік, без Віталія вже важко уявити як київське Динамо, так і національну збірну України. Церемонія нагородження "Футбольні зірки України" відбудеться в понеділок, 15 лютого. Зіркові відзнаки зазвичай вручають у наступних номінаціях: Найкраща футболістка України

Найкращий футболіст України

Найкращий молодий гравець

Автор найкращого голу

Найкращий футболіст-легіонер

Найкращий тренер України (серед головних тренерів жіночих команд)

Найкращий тренер України (серед головних тренерів чоловічих команд)

Найкращий тренер чоловічої команди, що працює за кордоном

Символічна збірна України (11 гравців – жінки)

Символічна збірна України (11 гравців – чоловіки)

Найкращий гравець із футзалу (чоловіки)

Найкращий гравець із футзалу (жінки).