Киевское "Динамо" 20-го октября стартует на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевляне сыграют против "Ювентуса", "Барселоны" и "Ференцвароша". Украинский клуб хочет воспользоваться правом заполнить трибуны НСК "Олимпийский".

"Динамо" обратилось с официальным письмом к киевскому городскому главе Виталию Кличко. Как сообщает сайт "Динамо", в письме говорится о возможности проведения матчей в присутствии болельщиков.

Кстати Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах

"Динамо" просит Кличко вернуть болельщиков на трибуны

Столичная команда в своем обращении напоминает, что техногенная комиссия КГГА разрешила провести в Киеве со зрителями матчи Лиги наций, в которых Украина будет принимать Германию и Испанию.

Как известно, НСК "Олимпийский" разрешено заполнить на 30%.

Впрочем, до сих пор действующее решение техногенной комиссии КГГА о запрете проводить матчи в Киеве со зрителями.

"Динамо" просит Кличко разрешить болельщикам посетить матчи Лиги чемпионов.

Учитывая указанный факт, просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК "Олимпийский" во время матчей Лиги чемпионов УЕФА,

– говорится в сообщении.

УЕФА 1 октября разрешила проводить матчи со зрителями, заполняя стадионы на 30%. Однако это количество может быть меньше – все будет зависеть от решения местных властей.

Календарь матчей "Динамо" в Лиге чемпионов

1 тур. 20 октября. 19:55 Динамо – Ювентус

2 тур. 28 октября. 22:00 Ференцварош – Динамо

3 тур. 4 ноября. 22:00 Барселона – Динамо

4 тур. 24 ноября. 22:00 Динамо – Барселона

5 тур. 2 декабря. 22:00 Ювентус – Динамо

6 тур. 8 декабря. 22:00 Динамо – Ференцварош

Отметим, что в Киеве на НСК "Олимпийский" домашние матчи в Лиге чемпионов проводить в донецкий "Шахтер".