"Динамо" просит Кличко разрешить проводить матчи Лиги чемпионов со зрителями
Киевское "Динамо" 20-го октября стартует на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Киевляне сыграют против "Ювентуса", "Барселоны" и "Ференцвароша". Украинский клуб хочет воспользоваться правом заполнить трибуны НСК "Олимпийский".
"Динамо" обратилось с официальным письмом к киевскому городскому главе Виталию Кличко. Как сообщает сайт "Динамо", в письме говорится о возможности проведения матчей в присутствии болельщиков.
Кстати Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах
"Динамо" просит Кличко вернуть болельщиков на трибуны
Столичная команда в своем обращении напоминает, что техногенная комиссия КГГА разрешила провести в Киеве со зрителями матчи Лиги наций, в которых Украина будет принимать Германию и Испанию.
Как известно, НСК "Олимпийский" разрешено заполнить на 30%.
Впрочем, до сих пор действующее решение техногенной комиссии КГГА о запрете проводить матчи в Киеве со зрителями.
"Динамо" просит Кличко разрешить болельщикам посетить матчи Лиги чемпионов.
Учитывая указанный факт, просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК "Олимпийский" во время матчей Лиги чемпионов УЕФА,
– говорится в сообщении.
Календарь матчей "Динамо" в Лиге чемпионов
1 тур. 20 октября. 19:55 Динамо – Ювентус
2 тур. 28 октября. 22:00 Ференцварош – Динамо
3 тур. 4 ноября. 22:00 Барселона – Динамо
4 тур. 24 ноября. 22:00 Динамо – Барселона
5 тур. 2 декабря. 22:00 Ювентус – Динамо
6 тур. 8 декабря. 22:00 Динамо – Ференцварош
Отметим, что в Киеве на НСК "Олимпийский" домашние матчи в Лиге чемпионов проводить в донецкий "Шахтер".