Динамо вже стало чемпіоном УПЛ. Але в команди залишилися ще три ігри в чемпіонаті, а також Фінал Кубка України. І всі вони відбудуться на виїзді.
Нагадаємо Динамо стало чемпіоном України
Через прохання тренерського штабу збірної України, останні матчі УПЛ змістили в часі. Відтак 25-й тур відбудеться посеред тижня. Саме тоді Динамо і випало зіграти проти Маріуполя.
Для Динамо це буде домашній матч, але відбудеться він таки в Маріуполі на стадіоні імені Бойко. Причина в тому, що матч першого кола між цими командами провели в Києві. Причин для перенесення було декілька:
- поле стадіону в Маріуполі не було готове до гри. Воно тоді перебувало на реконструкції, і всі матчі першого кола азовська команда провела на виїзді;
- Динамо готувалося до ключового матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. І команді треба було більше часу на підготовку.
Тоді 5 грудня саме Маріуполь був номінальним господарем матчу. закінчилася гра перемогою киян, при цьому що воротар Нещерет ще в першому таймі отримав пряму червону картку.
Тепер на Динамо очікує чотири матчі на виїзді за два тижні – три в чемпіонаті України та фінал Кубка.
- 1 травня: Ворскла – Динамо. Полтава.
- 5 травня: Динамо – Маріуполь. Маріуполь.
- 9 травня. Колос – Динамо. Ковалівка.
- 13 травня. Динамо – Зоря. Тернопіль.