Динамо вже стало чемпіоном УПЛ. Але в команди залишилися ще три ігри в чемпіонаті, а також Фінал Кубка України. І всі вони відбудуться на виїзді.

Нагадаємо Динамо стало чемпіоном України

Через прохання тренерського штабу збірної України, останні матчі УПЛ змістили в часі. Відтак 25-й тур відбудеться посеред тижня. Саме тоді Динамо і випало зіграти проти Маріуполя.

Для Динамо це буде домашній матч, але відбудеться він таки в Маріуполі на стадіоні імені Бойко. Причина в тому, що матч першого кола між цими командами провели в Києві. Причин для перенесення було декілька:

поле стадіону в Маріуполі не було готове до гри. Воно тоді перебувало на реконструкції, і всі матчі першого кола азовська команда провела на виїзді;

Динамо готувалося до ключового матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. І команді треба було більше часу на підготовку.

Тоді 5 грудня саме Маріуполь був номінальним господарем матчу. закінчилася гра перемогою киян, при цьому що воротар Нещерет ще в першому таймі отримав пряму червону картку.

Тепер на Динамо очікує чотири матчі на виїзді за два тижні – три в чемпіонаті України та фінал Кубка.