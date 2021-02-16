У четвер, 18 лютого, Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє домашній матч з бельгійським Брюгге на НСК "Олімпійський".

Головний агроном арени Максим Стельмах розповів, в якому стані на даний момент перебуває газон стадіону.

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На даний момент снігу на полі немає, газон підігрівається, температура поверхні +11 … +13 градусів, не дивлячись на те, що зовні морози -15, і навіть -19 вночі. Словом, ми готові проводити матч. Звичайно, якщо температура опуститься і випадуть опади, це може вплинути на якість газону. Але поки він знаходиться в оптимальному стані, візуально поліпшивши свій вигляд після грудневих матчів,

– сказав він.

В Брюгге уважно стежать за погодними умовами в Києві, оскільки в день матчу очікується серйозний мороз. Якщо температура сягне позначки мінус 15 градусів, команди можуть відмовитися від проведення зустрічі.

Нагадаємо. Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.