Переплыл Тису, чтобы играть в Беларуси: экс-голкипер Днепра прокомментировал переход в Славию-Мозырь

Бывший голкипер Днепра нестандартным способом пересек государственную границу, чтобы играть в чемпионате Беларуси. Украинский вратарь прокомментировал свой трансфер в Славию-Мозырь.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается почти три года, но до сих пор есть украинские футболисты, которые переезжают играть в чемпионаты вражеских стран. Денис Шелихов, экс-воротарь Днепра и уроженец Херсона, рассказал о переходе в Белорусскую футбольную высшую лигу.

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Шелихов незаконно пересек государственную границу Украины

Сначала украинский голкипер отказался давать комментарии относительно своего перехода в Славию-Мозырь, которая выступает в чемпионате Беларуси. Впоследствии Шелихов все же рассказал о деталях трансфера.

Ексголкипер Днепра признался, что был знаком с тренерами Славии еще во времена своих выступлений в белорусском Промине. Денис отметил, что сразу согласился, как поступило предложение.

На вопрос о хейте со стороны соотечественников голкипер ответил, что кто знает его, тот поймет, ведь нет смысла рассказывать каждому, почему так произошло. О российско-украинской войне Шелихов отказался от ответа.

Сообщают, что Денис Шелихов совершил правонарушение и незаконно нарушил государственную границу, переплыв Тису. Сам футболист заявил, что это всего лишь догадки и предположения.

Напомним, что 35-летний вратарь играл во многих клубах и дивизионах Украины. Это были такие команды как Волынь, Днепр, ВПК-Агро, Николаев, сумская Виктория. Перед бегством в Беларусь, Шелихов представлял ЛНЗ и Металлист 1925.