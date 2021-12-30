Первый украинец с "Золотым мячом"

Олег Блохин вошел в историю, как первый украинский футболист, получивший "Золотой мяч". Также легендарный форвард Динамо стал вторым представителем СССР после Яшина.

Стоит внимания Я против агрессии, – герой Украины на Евро рассказал, почему никогда не будет играть в России

Динамовец набрал 122 балла, которые позволили ему опередить всех соперников в борьбе за награду от французского еженедельника France Football. Ближайшим оппонентом Блохина был легендарный футболист мюнхенской Баварии Франц Бекенбауэр. Однако немец набрал почти втрое меньше очков – 42.

Третью позицию занял Йохан Кройф из каталонской Барселоны – 27 пунктов. Вне тройки лидеров расположились представители Боруссии Менхенгладбах и Баварии – Берти Фагтс и Зепп Майер.



Блохин получил "Золотой мяч" / Фото ФК Динамо

Кто еще из украинцев получал "Золотой мяч"

29 декабря 1986 года Игорь Беланов стал обладателем самой престижной индивидуальной награды европейского и мирового футбола.

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал вторым украинским футболистом, который пополнил свою коллекцию этой наградой. Бывший нападающий Милана в голосовании опередил сразу двоих полузащитников Барселоны – Деку и Роналдинью.

К слову. В 2021 году награду получил нападающий ПСЖ Лионель Месси. Для аргентинца "Золотой мяч" стал седьмым в карьере. Его главным конкурентом был польский форвард Баварии Роберт Левандовски.