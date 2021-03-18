Вашингтон 18 березня на власному полі зіграв проти Сакраменто в НБА. Олексій Лень оформив дабл-дабл.

Вашингтон вже протягом трьох поєдинків поспіль не знає смаку перемог. Після цього матчу їх серія збільшилась до чотирьох зустрічей.

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Вашингтон – Сакраменто 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)

Протягом всього матчу обидві команди показували на паркеті рівну гру. Вашингтон та Сакраменто залишили за собою по дві чверті, але трішки ближчими до перемоги були гості. Господарі лише двома очками поступились супернику.

Свій час у футболці Вашингтона отримав український баскетболіст Олексій Лень, який провів за господарів один з найкращих своїх матчів. Українець провів на паркеті 23 хвилин 54 секунди. За цей час форвард набрав 13 очок, зробив 12 підбирань та 2 передачі. Також у зустрічі форвард відзначився 4 персональними фолами та 1 втратою м'яча.

За ефективністю Лень став четвертим найкращим гравцем у складі господарів. Дабл-дабл українського легіонера не дозволив Вашингтону уникнути чергової поразки в НБА. Це фіаско стало вже 25-м у сезоні НБА. Зараз клуб посідає 13 місце у таблиці Східної конференції.

У минулому матчі Лень провів набагато гірший матч, у якому набрав лише 3 очки, зробив 2 передачі та таку ж кількість підбирань.

Наступний матч Вашингтон зіграє 19 березня проти Юти.

Вашингтон – Сакраменто відеоогляд