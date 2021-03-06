Біатлон: Дестьйо переміг у спринті Нове-Мєсто, Підручний лише в топ-15
У суботу, 6 березня, у чеському Нове-Мєсто чоловічим спринтом продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. На жаль, українці не змогли поборотися за призові місця.
Источник:24 канал
Переможцем гонки став француз Сімон Дестьйо, який пройшов усю гонку без промахів. Друге місце у шведа Самуельссона.
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Призові трійку замкнув досвідчений представник Німеччини Арнд Пайффер.
Результати гонки
1. Сімон Дестьйо (Франція) 22:58.0
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) + 2.4
3. Арнд Пайффер (Німеччина) +4.4
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15. Дмитро Підручний (Україна)
35. Артем Тищенко
44. Артем Прима
62. Богдан Цимбал
623. Антон Дудченко
Як виступили українці
Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який з одним промахом фінішував 15-м. Артем Тищенко єдиний серед представників України пройшов гонку без промахів, але ходом значно поступився і фінішував на 35 позиції.
Досвідчений Артем Прима з 1 штрафним колом перетнув фінішну лінію у топ-45.
Богдан Цимбал, який першим серед українців розпочав гонку, фінішував на 62-му місці (2 промахи). Антон Дудченко також не зміг поборотися за призові місця з двома промахами, програвши Цимбалу лише 0,3 секунди.
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